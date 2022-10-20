В Калужской области принят закон о выплате 100 000 рублей мобилизованным

В Калужской области мобилизованным в армию будут единовременно выплачивать по 100 000 рублей. Соответствующий региональный закон принят в четверг, 20 октября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Выплату получат жители региона, призванные на военную службу в соответствии с Указом Президента о мобилизации, - пояснил Шапша. - Выплата будет предоставляться на основании списков военного комиссариата Калужской области.

Деньги начнут перечислять в ближайшее время, пообещал губернатор. Подробные разъяснения позже должны дать в правительстве.

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