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Губернатор Калужской области заявил об отсутствии угроз в регионе

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 19.10.2022 19:26 5 3041
Губернатор Калужской области заявил об отсутствии угроз в регионе

Вечером в среду, 19 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал призывы МЧС собрать тревожный чемоданчик.

Глава региона отметил, что данное министерство – это то ведомство, которому люди особенно доверяют.

- Именно поэтому немного неловко несколько дней назад прозвучала информация от калужских спасателей о сборе тревожных чемоданчиков, организации укрытий, - заявил губернатор. - Для людей, встревоженных ситуацией, это стало дополнительным поводом для беспокойства. Породило слухи и домыслы. Сейчас этого ни в коем случае допускать нельзя.

По словам Шапши, в комментариях в социальных сетях калужане продолжают спрашивать про убежища. 

- Повторю: безопасность людей мы обеспечить готовы, - заверил губернатор Калужской области. - А ситуация в нашем регионе сейчас спокойная. Угроз нет.  Ну а если тревожный чемоданчик собран, пусть пылится в дальнем углу.

Об отсутствии угроз ранее также заявили в правительстве Калужской области.

А вот в городской управе Калуги рассказали, что готовят список убежищ.

Между тем 19 октября указом президента России в Калужской области введен режим повышенной готовности. Но на данный момент никаких ограничений не планируется.

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Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 19.10.2022 19:26 5 3041
Тэги: общество
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