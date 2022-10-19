Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Мобилизация История Калуги Статьи

ВТБ предоставляет отсрочку по кредитам мобилизованным предпринимателям

Опубликовано: 19.10.2022 17:26 0 122
ВТБ предоставляет отсрочку по кредитам мобилизованным предпринимателям

ВТБ готов в приоритетном порядке принимать заявки в рамках закона о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей, стремясь оказать им всю необходимую помощь от банка. В дополнение к государственным мерам ВТБ уже с конца сентября предлагает мобилизованным владельцам бизнеса собственные инструменты поддержки.

Согласно принятому Государственной думой и одобренному Советом Федерации закону о кредитных каникулах, право приостановить исполнение обязательств по кредитам и займам для бизнеса получат мобилизованные владельцы ООО, являющиеся единственными учредителями и руководителями обществ, которые входят в реестр МСП. При этом сведения об учредителе и руководителе ООО в ЕГРЮЛ не должны меняться после 21 сентября 2022 года. Кредитные каникулы можно получить по любым кредитам и займам, которые были оформлены ООО до мобилизации учредителя. Обратиться о предоставлении льготного периода по кредиту в ВТБ сможет как сам учредитель ООО, так и его представитель по доверенности, до конца 2023 года.

Также ВТБ предлагает для ИП, самозанятых, владельцев и совладельцев бизнеса, которые призваны на военную службу в связи с частичной мобилизацией, собственные специальные меры поддержки. Клиенты могут претендовать на отсрочку до 6 месяцев по кредитам (включая основной долг и процентные платежи) и возможность дополнительного продления сроков кредитования.

Банк, кроме того, предоставляет возможность «заморозки» начисления комиссий за обслуживание счета клиента. Деньги на счетах в период временной приостановки бизнес-деятельности можно будет перевести на накопительный счет для дополнительной капитализации средств.

«Поддержка клиентов в нынешних условиях – наша приоритетная задача. Мы понимаем, насколько важно для мобилизованных предпринимателей продолжение работы их компаний, поэтому готовы оказать им все необходимое содействие. Мы работаем в рамках собственных мер поддержки уже несколько недель, рассматривая каждое обращение индивидуально. По всем вопросам наши клиенты и их представители могут получить исчерпывающую информацию как в контакт-центре, так и офисах банка», − комментирует Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

 

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 19.10.2022 17:26 0 122
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
ТОП 5 магазинов автозапчастей с доставкой
Румынское гражданство: подводные камни и реальные способы получения
Стоит ли вкладываться в акции «Сургутнефтегаза» на фоне рекордной дивдоходности за 2021 год — отвечают эксперты АО «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru