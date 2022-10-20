20 октября родился режиссер Михаил Яншин

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 20 октября.

1787 - родился Николай Афанасьевич Гончаров (20.10.1787 – 09.09.1861). Отец Натальи Николаевны Гончаровой. Поместье и фабрики Гончаровых располагались в Полотняном Заводе Калужской губернии.

1902 – в г. Юхнове родился Михаил Михайлович Яншин (20.10(2.11).1902 – 17.07.1976). Актер, режиссер, народный артист СССР М.М.Яншин был воспитанником 2-й студии МХТ. В исполнительской деятельности Яншина органично сочетались комедийные и лирические начала. Созданные им образы были проникнуты юмором, теплотой и любовью к простому человеку.

1944 – под Ленинградом погиб дважды Герой Советского Союза Александр Терентьевич Карпов (1917-1944). До войны Александр Терентьевич жил в Калуге, работал на машиностроительном заводе. Во время войны совершил более 500 боевых вылетов, уничтожив 37 самолетов противника.

1991 – храм Рождества Богородицы в селе Ромоданово освятил архиепископ Калужский и Боровский Климент. С этого времени в храме регулярно проходят богослужения.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.