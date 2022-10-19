В Калужской области не будут вводить ограничения из-за режима повышенной готовности

В среду, 19 октября, Калужская область попала в список регионов, где указом президента введен режим повышенной готовности. Однако это пока не приведет к каким-либо ограничениям, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Обеспечим все необходимые меры безопасности для людей, территории, важных объектов, - прокомментировал глава региона. - При этом ситуация в регионе спокойная. Никаких ограничений не вводим. Продолжаем жить и работать в обычном ритме.

Шапша также сообщил, что будет создан оперативный штаб.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.