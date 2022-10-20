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«АКЛИНИК» - маленькая стоматология больших возможностей

Опубликовано: 20.10.2022 11:48 0 401
«АКЛИНИК» - маленькая стоматология больших возможностей

«Бренд года» — наши победители говорят, что получить это звание для них большая честь и огромный кредит доверия со стороны населения. Даже крупные медицинские центры и промышленные предприятия признаются: они бывают приятно удивлены, что народный выбор пал на них. Тем более неожиданно и радостно попасть в список лидеров небольшим компаниям. Для многих калужан открытием года стала частная стоматология «АКЛИНИК», уверенно вошедшая в список лучших. 

Доступность и качество медицинских услуг — вот два основных качества, на которых строится работа «АКЛИНИК». Ее основатель Сергей Астаповский заслужил доверие пациентов еще будучи сотрудником областной стоматологии. Семь лет работы хирургом-ортопедом, профессионализм и уверенность в своих силах привели к решению: пора открывать свой кабинет, чтобы расширить возможности оказания стоматологической помощи.  Решение открыть свою частную клинику на Правом берегу оказалось верным: огромное количество пациентов остались верны своему доктору и теперь предпочитают лечиться в «АКЛИНИК». 

Очень многие пациенты приезжают сюда из других микрорайонов Калуги. Всех подкупают внимание, чуткое обращение, мастерство и профессионализм Сергея Астаповского. Недаром ещё в 2019 году Сергей Андреевич стал лауреатом Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства, который проходил в Туле. 

Штат в «АКЛИНИК» небольшой. Основной прием ведут два доктора — сам Сергей Астаповский, продолжает практику хирурга-ортопеда и его коллега — стоматолог первой категории Виктор Свиридочкин, занимается лечением больных зубов, корневых каналов, отбеливанием и профессиональной гигиеной полости рта. До «АКЛИНИК» Виктор также трудился в областной стоматологии. Врачей вот уже восемь лет связывает совместная работа, а многолетнее взаимное доверие способствует процветанию общего дела.

Камерная обстановка частной стоматологии «АКЛИНИК» располагает к себе посетителей, пациенты чувствуют, что рабочая обстановка спокойная, опытные врачи трудятся слаженно. Терапевтический и хирургический кабинеты находятся рядом, если требуется помочь или консультация хирурга-ортопеда, доктор готов уделить внимание. 

Удаление зубов любой сложности, от простых случаев до удаления полностью непрорезавшихся зубов мудрости, зубосохраняющие операции, лечение дентальными имплантами производства Германии (BEGO), проведение костно-пластических процедур, устранение десневых дефектов, удаление новообразований полости рта — таков перечень хирургических услуг стоматологии «АКЛИНИК». На первом приеме доктор проводит диагностику, оценивает состояние полости рта пациента и стоимость лечения.

Ортопедическое лечение в «АКЛИНИК» включает в себя восстановление утраченных зубов цельнокерамическими и металлокерамическими коронками, высокоэстетичными винирами и керамическими накладками (когда возможности восстановления пломбировочными материалами исчерпаны), протезирование на имплантах, съемное протезирование с опорой на зубы и импланты, а также при полном отсутствии зубов. Протезы изготавливают методом компьютерного моделирования партнеры «АКЛИНИК».

Оборудование клиники отвечает всем требованиям стандартов оказания стоматологических услуг. Для удобства пациентов кресла оборудованы ортопедическими матрасами. В больнице работают два рентген-аппарата. Врачи при лечении используют бинокулярные лупы и микроскопы.

Прием пациентов проводится по предварительной записи. Клиентам достаточно позвонить по телефону: +7 999 735 43 47 — и выбрать удобное время с 9:00 до 19:00 с понедельника по субботу и приехать на прием по адресу: ул. Георгия Димитрова, 22. 

 

 

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Опубликовано: 20.10.2022 11:48 0 401
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