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Власти Калуги готовят список бомбоубежищ

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.10.2022 16:31 9 3302
Власти Калуги готовят список бомбоубежищ

На прошлой неделе в городской управе Калуги заявили, что на территории областной столицы укрытия рассчитаны на 1,3 миллиона человек. У многих калужан возникла потребность получить список бомбоубежищ, однако он пока только готовится, сообщили в городской администрации в среду, 19 октября.

- В качестве укрытия используются заглубленные помещения подземного пространства - это подвалы жилых домов, подземные парковки и др. подземные сооружения, - говорится в комментарии городской управы. - На территории города Калуги таких объектов более 1000. В настоящий момент список укрытий корректируется и актуализируется. Соответствующая информация будет доведена МЧС и местными администрациями в порядке, определенном нормативными актами, в случае возникновения угроз для гражданского населения. На данный момент угроза для жителей, в результате которой им необходимо пользоваться укрытиями, отсутствует.

Напомним, в МЧС посоветовали калужанам собрать тревожный чемоданчик. Но в правительстве заявили, что на данный момент угроз нет.

С 19 октября на территории Калужской области введен режим повышенной готовности.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.10.2022 16:31 9 3302
Тэги: общество мчс
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