Сеть магазинов «Ферма» – бренд, которому доверяют

Лето и ранняя осень — время ягод, овощей и фруктов. Но, чем ближе и сильнее холода, тем больше мы нуждаемся в белковой пище — и одними орешками и бобовыми зернышками тут не обойтись.

Мясо — незаменимый источник многих важных аминокислот, витаминов группы В, биодоступного железа, селена, цинка. Оно является ценным материалом для построения тканей организма, источником жизненной энергии, играет значимую роль в синтезе и обмене веществ. Потому особенно важно, чтобы мясные блюда постоянно были в рационе у детей и подростков, без этого невозможны полноценный рост и развитие. Но для качественной и здоровой жизни употреблять мясо хотя бы два раза в неделю должны люди любого возраста.

В наше время для многих городских жителей проблема купить хорошее фермерское мясо. Но только не для тех, кто побывал однажды в сети магазинов «Ферма», — она полностью оправдывает свое название! В этих павильонах создается ощущение, что ты и правда зашел на хороший крестьянский рынок: продукция свежайшая, ассортимент широкий, продавцы радушные, хорошо разбираются в товаре. Они всегда готовы подсказать, помочь сделать выбор. А растеряться есть от чего: курица, индейка, свинина, но самое главное — настоящая домашняя телятина. Именно за ней приходит сюда большинство покупателей.

Ведь найти свежую домашнюю телятину крайне сложно. А в «Ферме» завозы несколько раз в неделю, никакой заморозки, по цвету видно, что мясо свежайшее. В каждом магазине имеется справка из сельсовета, подтверждающая, что телята выращены в личных подсобных хозяйствах. Такое мясо в народе часто называют «частное», то есть домашнее. Никакой химии и ГМО! Это означает, что телятину из сети магазинов «Ферма» можно смело давать детям, варить насыщенные бульоны, лепить домашние котлеты и пельмени, запекать, готовить на пару, тушить, — мясо идеально подходит для любого блюда!

Кстати, если у вас нет времени на домашнюю готовку еды, смело покупайте полуфабрикаты в магазинах «Ферма» — здесь применяется только ручное производство, в цехах — стерильная чистота, всю продукцию готовят без вредных добавок и только из свежего охлажденного мяса, при строгом соблюдении всего технологического процесса.

Для многих хозяек отличным подспорьем являются мясные маринады — как из мяса птицы, так и свинины. Они хорошо выручают в периоды сильной занятости, когда хочется порадовать семью разнообразием блюд, но времени на долгую готовку совсем не остается.

Девиз магазинов «Ферма»: сами производим, сами продаем. Такой подход позволяет полностью контролировать все этапы — от закупки свежего мяса в проверенных крестьянских подворьях до разделки его в цехах и отправления на прилавки.

Сроки реализации продукции короткие, здесь принципиально предлагают покупателям только охлажденное мясо и полуфабрикаты из него, ведь в нем максимально сохраняются полезные витамины и микроэлементы.

Такой ответственный и честный подход дает свои весомые результаты: вся продукция быстро раскупается, а дополнительным знаком доверия населения служит то, что вот уже несколько лет подряд сеть магазинов «Ферма» удостаивается звания «Бренд года» — по итогам народного голосования среди читателей «Комсомольской правды-Калуга». В 2022 году — очередная победа, и это дорогого стоит. Ведь даже в кризисные времена «Ферма» заботится о качественном питании калужан, держит марку и свое лицо. А оно уже узнаваемо. И многие на вопрос: «Где вы покупаете свежее деревенское мясо?» — отвечают только одно: «Конечно, в сети магазинов «Ферма» — только у тех, кому доверяю!»

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