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В Калужской области указом Путина введен режим повышенной готовности

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.10.2022 15:22 13 16290
В Калужской области указом Путина введен режим повышенной готовности

В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин ввел военное положение на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В связи с этим подписан также президентский указ №757, который разъясняет некоторые положения.

В четвертом пункте этого документа речь идет о Калужской области. Как и в других регионах Центрального и Южного федеральных округов, кроме Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, у нас вводится режим повышенной готовности.

Губернаторам поручено принимать решения о проведении «отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».

Также главы регионов могут усилить охрану общественного порядка, ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Кроме того, в указе упоминается возможные ограничения движения транспорта и их досмотр, а также введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Что именно из этого будет принято в каждом конкретном регионе, будут решать губернаторы. Они должны создать оперативные штабы, которые сами же и возглавят.

Документ уже официально опубликован.

UPD. В Калужской области не будут вводить ограничения из-за режима повышенной готовности.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.10.2022 15:22 13 16290
Тэги: общество
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