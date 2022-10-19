Скульптуру «Поцелуй» установили на Театральной площади в Калуге

Утром в среду, 19 октября, в сквере рядом с Театральной площадью в Калуге установили скульптуру «Поцелуй». Фото опубликовал главный архитектор города Алексей Комов.

- Остались последние шаги на финишной прямой: нанесение воска на поверхность скульптуры, металлическая табличка с описанием и финальные штрихи по благоустройству, - пояснил Комов.

Пока целующаяся пара замотана пленкой. Официальное открытие намечено на 12:00 в пятницу, 21 октября.

Как мы уже рассказывали, скульптуру изготовили за деньги одного из банков.

Автор работы - Светлана Фарниева. Именно она ранее создала памятник театральному зрителю, голубей на фонтане, мешок счастья, Циолковского с велосипедом, факелоносца, памятник матери, золотую рыбку в парке, памятники Святославу Федорову и ветерану, бюсты Серафима Туликова и Николая Будашкина.

О задумке создать «Поцелуй» еще в 2014 году говорил директор драмтеатра Александр Кривовичев.

Такой была готовая скульптура в цеху.

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