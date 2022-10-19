В Калуге срочно ищут доноров крови для 10-летнего мальчика

В Калуге для 10-летнего Эмиля Мочалкина срочно ищут доноров крови. Мальчик с острым лейкозом лежит в детской областной больнице в Анненках, рассказала нам его мама.

- Требуется тромбоконцентрат В(3)+, - пояснила женщина.

Доноры могут обращаться на станцию переливания крови на улице Максима Горького, 71. Она работает по будням с 8:00 до 13:00.

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