Калужской областной клинической детской больнице подарили удобные многофункциональные пуфы-кровати

Родителям теперь будет намного комфортнее находится в палатах вместе детьми.

Для полноценного сна

25 многофункциональных пуфов-­кроватей передал Калужской областной клинической детской больнице Благотворительный фонд «Синара». Средства на покупку были собраны в рамках проекта «Детская больница без боли».

— Это хорошая поддержка от БФ «Синара» и Газэнергобанка, направленная на обеспечение комфорта маленького пациента и его родителя: у ребенка меньше поводов для беспокойства, когда мама рядом, и выздоровление будет более быстрым, — ​отметил главный врач областной детской больницы Виктор Михайлов.

Помощь на постоянной основе

Чтобы передать пуфы и посмотреть, как они используются и насколько удобны, мы вместе с Председателем правления Газэнергобанка Еленой Жуковой приехали в Анненки.

— Для нас важно участие в благотворительных акциях, — ​рассказывает Елена Валерьевна. — ​Мы давно участвуем в благотворительных инициативах БФ «Синара», который предоставил эти пуфы, и много лет сотрудничаем с областной детской больницей. Благодаря проекту «Повседневная благотворительность» закупается медицинское оборудование для лечения детей со злокачественными опухолями центральной нервной системы. А в рамках проекта «Детская больница без боли» все собранные денежные средства направляются на приобретение малоинвазивного оборудования для лечения маленьких пациентов, а также создание комфортных условий пребывания в больнице. Идея с пуфами нам очень понравилась. Мы знаем, что мамы с детьми проводят в больнице много времени, практически живут здесь, и им надо где-­то спать. А с пуфами-­трансформерами эта проблема легко решается.

Многофункциональные пуфы-­кровати расставили в палатах отделения онкологии и гематологии, потому что именно здесь дети проходят наиболее длительное лечение. Днем их можно использовать как стол или стул, а вечером они превращаются в достаточно просторное место для полноценного сна.

Пока идем по коридору в палату, интересуемся у врачей, долго ли длится лечение, сколько времени дети проводят в больнице.

— Интенсивный курс химиотерапии при лейкозах занимает до 9 месяцев, — ​объясняет заведующая отделением Ольга Побережная. — ​Далее сроки курсов более короткие. Но в общей сложности лечение острого лейкоза длится два года. И все это время мамы находятся с детьми, лежат здесь подолгу. Им непросто, потому что за ребенком нужно ухаживать, делать много разных манипуляций. Конечно, мы хотим создать им хорошие условия.

Замена старым раскладушкам

Заходим в палату, где лежит мама с сыном, рядом с кроватью — ​капельница. Поставить дополнительную кровать сюда проблематично, а пуф удачно вписался в пространство у стенки. Он компактный, но в то же время, когда сложен, на нем могут сидеть два человека. Вместе с врачами мы за минуту разобрали его, превратив в кровать. Легко и просто! Сам пуф выполнен из ткани с пропиткой, но для него предусмотрен чехол из экокожи, который защищает от загрязнения.

— Очень хорошая вещь, — ​оценили новую мебель врачи. — ​До этого у нас были раскладушки попроще, мамы на ночь их завозили в палату, а тут трансформер, который можно использовать по-­разному. Пуф не занимает много места, у родителей есть возможность свободно подойти к ребенку.

Скоро откроется новый корпус детской областной больницы, отделение онкологии и гематологии переедет туда. Пуфы, конечно, возьмут с собой.

Всего до конца 2022 года Благотворительный фонд «Синара» передаст 230 пуфов в медицинские учреждения 9 городов России. Екатеринбург и Калуга их уже получили. На очереди Орск, Волжский, Таганрог, Первоуральск, Полевской, Челябинск и Каменск-Уральский.

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