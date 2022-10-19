Калужской областной клинической детской больнице подарили удобные многофункциональные пуфы-кровати
Родителям теперь будет намного комфортнее находится в палатах вместе детьми.
Для полноценного сна
25 многофункциональных пуфов-кроватей передал Калужской областной клинической детской больнице Благотворительный фонд «Синара». Средства на покупку были собраны в рамках проекта «Детская больница без боли».
— Это хорошая поддержка от БФ «Синара» и Газэнергобанка, направленная на обеспечение комфорта маленького пациента и его родителя: у ребенка меньше поводов для беспокойства, когда мама рядом, и выздоровление будет более быстрым, — отметил главный врач областной детской больницы Виктор Михайлов.
Помощь на постоянной основе
Чтобы передать пуфы и посмотреть, как они используются и насколько удобны, мы вместе с Председателем правления Газэнергобанка Еленой Жуковой приехали в Анненки.
— Для нас важно участие в благотворительных акциях, — рассказывает Елена Валерьевна. — Мы давно участвуем в благотворительных инициативах БФ «Синара», который предоставил эти пуфы, и много лет сотрудничаем с областной детской больницей. Благодаря проекту «Повседневная благотворительность» закупается медицинское оборудование для лечения детей со злокачественными опухолями центральной нервной системы. А в рамках проекта «Детская больница без боли» все собранные денежные средства направляются на приобретение малоинвазивного оборудования для лечения маленьких пациентов, а также создание комфортных условий пребывания в больнице. Идея с пуфами нам очень понравилась. Мы знаем, что мамы с детьми проводят в больнице много времени, практически живут здесь, и им надо где-то спать. А с пуфами-трансформерами эта проблема легко решается.
Многофункциональные пуфы-кровати расставили в палатах отделения онкологии и гематологии, потому что именно здесь дети проходят наиболее длительное лечение. Днем их можно использовать как стол или стул, а вечером они превращаются в достаточно просторное место для полноценного сна.
Пока идем по коридору в палату, интересуемся у врачей, долго ли длится лечение, сколько времени дети проводят в больнице.
— Интенсивный курс химиотерапии при лейкозах занимает до 9 месяцев, — объясняет заведующая отделением Ольга Побережная. — Далее сроки курсов более короткие. Но в общей сложности лечение острого лейкоза длится два года. И все это время мамы находятся с детьми, лежат здесь подолгу. Им непросто, потому что за ребенком нужно ухаживать, делать много разных манипуляций. Конечно, мы хотим создать им хорошие условия.
Замена старым раскладушкам
Заходим в палату, где лежит мама с сыном, рядом с кроватью — капельница. Поставить дополнительную кровать сюда проблематично, а пуф удачно вписался в пространство у стенки. Он компактный, но в то же время, когда сложен, на нем могут сидеть два человека. Вместе с врачами мы за минуту разобрали его, превратив в кровать. Легко и просто! Сам пуф выполнен из ткани с пропиткой, но для него предусмотрен чехол из экокожи, который защищает от загрязнения.
— Очень хорошая вещь, — оценили новую мебель врачи. — До этого у нас были раскладушки попроще, мамы на ночь их завозили в палату, а тут трансформер, который можно использовать по-разному. Пуф не занимает много места, у родителей есть возможность свободно подойти к ребенку.
Скоро откроется новый корпус детской областной больницы, отделение онкологии и гематологии переедет туда. Пуфы, конечно, возьмут с собой.
Всего до конца 2022 года Благотворительный фонд «Синара» передаст 230 пуфов в медицинские учреждения 9 городов России. Екатеринбург и Калуга их уже получили. На очереди Орск, Волжский, Таганрог, Первоуральск, Полевской, Челябинск и Каменск-Уральский.
АО «Газэнергобанк»
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