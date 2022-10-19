В Калужской области сфотографировали семью редких лебедей

В Сухиничском районе заметили семью лебедей-шипунов. Пару взрослых и семь молодых птиц удалось сфотографировать на пруду в районе деревни Костино. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

- Птенцы уже выросли, вместе с родителями кормятся на пруду, - рассказал начальник отдела калужского минприроды Юрий Галченков. - Семья принимает подкормку и от людей. К ледоставу лебедята должны окончательно окрепнуть и вместе с родителями покинуть водоем.

В Калужской области уже на протяжении восьми лет подряд гнездятся единичные пары этих краснокнижных птиц.

В Минприроды отметили, что лебеди могут задерживаться с отлетом до самого ледостава. Из-за этого люди беспокоятся, но в большинстве случаев птицы успешно покидают наш регион.

- Не улетевшие на зимовку в теплые края особи могут оставаться на зиму на незамерзающих участках водоемов области, - пояснили в министерстве.

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