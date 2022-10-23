Частное солнечное затмение увидят в Калуге 25 октября
Во вторник, 25 октября, жители Калуги смогут наблюдать редкое астрономическое явление - частное солнечное затмение. В этот день на открытой территории музея космонавтики с 12:20 до 14:55 будут располагаться телескопы с солнечными фильтрами.
- Если погода позволит, мы вместе полюбуемся на частично закрытый Луной солнечный диск, - рассказали в музее.
Следующее затмение Солнца произойдет только 20 апреля 2023 года, но его полоса по территории России не пройдет.
В планетарии музея в день затмения, 25 октября, в 16:00 покажут полнокупольную программу «Загадки земного неба».
На снимке выше можно заметить лунную тень во время солнечного затмения с борта МКС в декабре 2021 года.
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