Частное солнечное затмение увидят в Калуге 25 октября

Во вторник, 25 октября, жители Калуги смогут наблюдать редкое астрономическое явление - частное солнечное затмение. В этот день на открытой территории музея космонавтики с 12:20 до 14:55 будут располагаться телескопы с солнечными фильтрами.

- Если погода позволит, мы вместе полюбуемся на частично закрытый Луной солнечный диск, - рассказали в музее.

Следующее затмение Солнца произойдет только 20 апреля 2023 года, но его полоса по территории России не пройдет.

В планетарии музея в день затмения, 25 октября, в 16:00 покажут полнокупольную программу «Загадки земного неба».

На снимке выше можно заметить лунную тень во время солнечного затмения с борта МКС в декабре 2021 года.

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