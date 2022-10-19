В Калужской области пропал 50-летний мужчина
В Людиново пропал 50-летний Олег Соловьев. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 11 октября.
По информации волонтеров, он может находиться в другом городе.
Опубликованы фото и приметы:
- Рост: 195 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: голубые.
- Волосы: русые.
- Был одет: голубые джинсы, серая утепленная куртка, спортивная кофта с длинными рукавами на молнии серого цвета с полосками, черные кроссовки, утепленная кепка темно серого цвета.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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