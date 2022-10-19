Информацию о сборе тревожного чемоданчика прокомментировали в правительстве Калужской области

В начале нынешней неделе калужан встревожили заявления заместителя начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС по Калужской области Тараса Марухова. В эфире «Ника ТВ» он рассказал, что ведомство рекомендует собрать жителям региона тревожный чемоданчик с документами, лекарствами, одеждой, запасом еды и другими вещами. Разговор об этом зашел после обсуждения бомбоубежищ города. Означает ли это, что в Калужской области есть реальная угроза?

В среду, 19 октября, ситуацию наконец-то прокомментировали в правительстве региона.

- На данный момент угрозы для жителей, в результате которых необходимо пользоваться бомбоубежищами, отсутствуют, - заверили в правительстве.

Там пояснили, что в случае необходимости МЧС и местные администрации обо всем предупредят.

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