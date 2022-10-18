В Калужской области началось голосование по выбору деревень для подключения мобильной связи и интернета

В Калужской области стартовало голосование по выбору населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек, где в следующем году подключат мобильную связь и интернет. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе правительства.

- Чем больше будет голосов, тем больше шансов у населенного пункта, что именно в нем в следующем году появится качественная связь – стандарт 2G и 4G, - пояснил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

На данный момент в голосовании приняли участие 267 жителей Калужской области. Лидируют деревни Теребень Хвастовичского района и Малые Зимницы Кировского района, а также село Ильинское Перемышльского района.

Отдать свой голос можно до 12 ноября.

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