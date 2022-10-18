В Калужской области завершилась реставрация входных групп Дома Щепочкина
В поселке Полотняный Завод Дзержинского района завершилась реставрация входных групп северного и южного фасадов Дома Щепочкина - объекта культурного наследия федерального значения. Во вторник, 18 октября, об этом сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
- Работы проводились на основании научно-проектной документации, - пояснил он. - Также в настоящее время ведутся работы по ремонту внутренних помещений усадьбы и консервации росписи потолков.
Дворец на берегу Суходрева был построен в 70-е годы XVIII века, спустя 20 лет перестроен в классическом стиле.
До 2007 года в Доме Щепочкина располагалась средняя школа. Потом здание передали областному краеведческому музею.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!