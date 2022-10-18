В Калужской области завершилась реставрация входных групп Дома Щепочкина

В поселке Полотняный Завод Дзержинского района завершилась реставрация входных групп северного и южного фасадов Дома Щепочкина - объекта культурного наследия федерального значения. Во вторник, 18 октября, об этом сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Работы проводились на основании научно-проектной документации, - пояснил он. - Также в настоящее время ведутся работы по ремонту внутренних помещений усадьбы и консервации росписи потолков.

Дворец на берегу Суходрева был построен в 70-е годы XVIII века, спустя 20 лет перестроен в классическом стиле.

До 2007 года в Доме Щепочкина располагалась средняя школа. Потом здание передали областному краеведческому музею.

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