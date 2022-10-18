Когда страдает печень

Эпидемиологическая ситуация по вирусным гепатитам В и С остается неблагоприятной. Неуклонно растет число новых случаев заражения.

— Как узнать, болен вирусным гепатитом или нет?

— Нужно просто сдать анализ крови на вирусный гепатит!

Источник болезни — человек, у которого в организме есть вирусы гепатитов В или С. Может передать вирус другим:

через инфицированную кровь (при употреблении наркотиков; через нестерильный инструмент при проведении лечебных и косметологических манипуляций (тату, пирсинг) в кустарных условиях, при переливании зараженной крови, использовании чужих бритв, зубных щёток, маникюрных принадлежностей);

при всех видах половых контактов без презерватива;

от матери к ребёнку во время беременности или в родах.

Симптомы и осложнения гепатитов В и С

С момента попадания вируса гепатита В или С в организм и до появления первых симптомов может пройти от 2 до 6 месяцев.

Основные признаки болезни: тошнота, рвота, повышение температуры, потемнение мочи, осветление кала, отсутствие аппетита, усталость, тяжесть в правом подреберье. Иногда симптомов может не быть!

ВАЖНО!

От гепатита В есть прививка!

Гепатиты В и С опасны осложнениями: циррозом и раком печени! Поэтому, если обнаружен вирус гепатита В или С, не откладывайте свой визит к врачу. Даже если не чувствуется никаких проявлений болезни, вирусоносительство, вирус уже есть в организме и делает свое «чёрное» дело, передается другим людям, нарушает функцию печени. Чем раньше пациент приходит к врачу, тем лучше для его здоровья и жизни, тем меньше риск распространения болезни.

Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД

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