Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Мобилизация История Калуги Статьи

Когда страдает печень

Опубликовано: 18.10.2022 16:28 0 217
Когда страдает печень

Эпидемиологическая ситуация по вирусным гепатитам В и С остается неблагоприятной. Неуклонно растет число новых случаев заражения.

— Как узнать, болен вирусным гепатитом или нет?

— Нужно просто сдать анализ крови на вирусный гепатит!

Источник болезни — человек, у которого в организме есть вирусы гепатитов В или С. Может передать вирус другим:

  • через инфицированную кровь (при употреблении наркотиков; через нестерильный инструмент при проведении лечебных и косметологических манипуляций (тату, пирсинг) в кустарных условиях, при переливании зараженной крови, использовании чужих бритв, зубных щёток, маникюрных принадлежностей);
  • при всех видах половых контактов без презерватива;
  • от матери к ребёнку во время беременности или в родах.

Симптомы и осложнения гепатитов В и С

С момента попадания вируса гепатита В или С в организм и до появления первых симптомов может пройти от 2 до 6 месяцев.

Основные признаки болезни: тошнота, рвота, повышение температуры, потемнение мочи, осветление кала, отсутствие аппетита, усталость, тяжесть в правом подреберье. Иногда симптомов может не быть!

ВАЖНО!
От гепатита В есть прививка!

Гепатиты В и С опасны осложнениями: циррозом и раком печени! Поэтому, если обнаружен вирус гепатита В или С, не откладывайте свой визит к врачу. Даже если не чувствуется никаких проявлений болезни, вирусоносительство, вирус уже есть в организме и делает свое «чёрное» дело, передается другим людям, нарушает функцию печени. Чем раньше пациент приходит к врачу, тем лучше для его здоровья и жизни, тем меньше риск распространения болезни.

Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД

г. Калуга, С. Разина, 1, регистратура: 57-81-27.

спидцентр-калуга.рф

aids-kaluga.ru

vk.com/spidcentr

ok.ru/group/53369191792770

Лиц. № ЛО-40-01-001602 от 27.12.2018 г.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 18.10.2022 16:28 0 217
Тэги: рeклама
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Как выбрать кассовый аппарат
Как организовать онлайн оплату?
Портрет российского благотворителя

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru