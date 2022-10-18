В Калужской области после объявления частичной мобилизации на работу чаще стали звать женщин

В конце сентября в Калужской области работодатели на 3% чаще стали приглашать на собеседования женщин. О таком влиянии частичной мобилизации во вторник, 18 октября, сообщили эксперты ресурса hh.ru.

В исследовании сравнивали первую и последнюю недели сентября. В начале месяца доля мужских резюме, которые заинтересовали работодателей, составляла 49%. В конце – 45%.

Больше всего спрос на женских сотрудников вырос в страховании, сфере безопасности, фитнесе и среди административного персонала.

Также отмечается, что реже начали приглашать на собеседование людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.