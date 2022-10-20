«Кроношпан Калуга» — ответственность за людей, экологию и развитие региона

Компания «Кроношпан» — мировой производитель древесной продукции, который вот уже 20 лет успешно действует в России. В нашей области она открыла производство в декабре 2021 года, став якорным резидентом Особой экономической зоны «Калуга» под Людиново.

В то время, как некоторые компании приостанавливают свою деятельность, компания «Кроношпан» планирует новые инвестиции и наращивание производственных мощностей.

Компания является одним из лидеров в России в сфере деревообработки. Успешное развитие такого крупного предприятия напрямую способствует экономической стабильности регионов присутствия.

Основная деятельность «Кроношпан Калуга» — ​переработка низкосортной древесины.

Компания планирует создание около 800 прямых и 8 тысяч непрямых рабочих мест по завершению инвестиционного проекта. На данный момент здесь также открыто более 312 вакансий на различные должности, ведь в октябре на предприятии готовятся к запуску первой очереди производства бумаги-­основы из готовой целлюлозы.

В прежнем режиме работают и остальные производства. Предприятию в современных реалиях удается увеличивать как объемы производства, так и количество рабочих мест.

У компании «Кроношпан» серьезные планы на производственную площадку, расположенную в ОЭЗ «Калуга». Под Людиново собираются построить новые объекты, на которых будут изготавливать древесно-­стружечные плиты, фанеру и связующие материалы.

Продукцию «Кроношпан Калуга» закупают для изготовления всех типов мебели. Часть изделий идет на экспорт.

Большое внимание на «Кроношпан Калуга» уделяется экологичности производства. Оборудование используется как для изготовления и транспортировки продукции, так и для защиты окружающей среды.

На предприятии задействованы современные установки для очистки выбросов, такие как электрофильтры, циклоны и т. д. Электрические погрузчики позволяют минимизировать выбросы выхлопных газов.

Более того, в рамках поддержки государственной инициативы в части нацпроекта «Экология» компания «Кроношпан» 24 сентября в Людиновском районе организовала мероприятие акции «Сохраним лес». В пригороде было высажено 6,5 тысяч сеянцев ели. В акции приняли участие сотрудники предприятия, представители министерства природных ресурсов и экологии региона, администрации Людиновского района и Людиновского лесничества, волонтеры. Учащихся школ города c раннего возраста такими акциями приучают заботиться о природе.

Внимание к экологии и восстановлению лесов является принципиально важным аспектом деятельности деревоперерабатывающей компании. Ежегодное проведение подобных мероприятий уже стало доброй традицией.

«Кроношпан Калуга» является примером успешного социально ответственного бизнеса. Многие общественные инициативы нашли поддержку у руководства предприятия. Например, компания традиционно оказывает помощь детско-­юношескому спорту в Калужском регионе.

В июне 2022 года предприятие закупило весь необходимый инвентарь для школы самбо имени Александра Невского, и теперь более 100 калужских самбистов тренируются в комфортных условиях. Людиновская городская школа № 6 имени Героя Советского Союза А. И. Свертилова получила от компании спортивную площадку.

12 ноября планируется проведение межрегионального турнира по дзюдо на призы ООО «Кроношпан». В нем примут участие юноши от 9 до 14 лет. За медали поборются спортсмены из России и Беларуси.

Предприятие также помогает людиновскому пункту передержки для собак «Дай пять», где содержатся более 30 животных. В мае этого года предприятие выделило строительные материалы для обновления имеющихся и постройки новых вольеров.

«Кроношпан Калуга» уверенно движется вперед. Очередное подтверждение этому — ​получение народной премии «Бренд года» в 2022 году.

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