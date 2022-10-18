В Людиновское водохранилище выпустили 13 тонн рыбы

На минувших выходных в Людиновское водохранилище выпустили 13,3 тонны растительноядной рыбы. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Рыбу выпустили в рамках проекта по экологической реабилитации крупнейшего водоема региона.

- Для очищения воды в озеро выпустили белого амура, а также пестрого и белого толстолобика, - пояснили в Минприроды. - Теперь в течение 15 дней установлен запрет на ловлю рыбы вблизи места ее выпуска. В это время на объекте будет организовано дежурство.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.