В Людиновское водохранилище выпустили 13 тонн рыбы
На минувших выходных в Людиновское водохранилище выпустили 13,3 тонны растительноядной рыбы. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.
Рыбу выпустили в рамках проекта по экологической реабилитации крупнейшего водоема региона.
- Для очищения воды в озеро выпустили белого амура, а также пестрого и белого толстолобика, - пояснили в Минприроды. - Теперь в течение 15 дней установлен запрет на ловлю рыбы вблизи места ее выпуска. В это время на объекте будет организовано дежурство.
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