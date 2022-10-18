В Калужской области 221 человек выздоровел от коронавируса за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 38 новых случаев коронавируса, сообщили во вторник, 18 октября, в федеральном оперативном штабе. Это минимальный показатель за месяц.

В больницу с ковидом попали еще 10 человек. Выздоровел 221 пациент.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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