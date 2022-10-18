В Калужской области незаконно уволили чиновников
В Ферзиковском районе незаконно уволили двух сотрудников отдела экономического развития местной администрации. Во вторник, 18 октября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Как пояснили в ведомстве, сокращение штата было фиктивным.
Уволенные чиновники обратились в суд. И их восстановили на работу. Кроме того, пострадавшим выплатили зарплату за период, когда они вынужденно не работали.
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