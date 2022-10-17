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Жителям Калужской области посоветовали собрать тревожный чемоданчик

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.10.2022 21:28 0 9640
Жителям Калужской области посоветовали собрать тревожный чемоданчик

На днях на пресс-конференции в калужском МЧС рассказали, что укрытия в Калуге рассчитаны на 1,3 миллиона человек. Также заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Калужской области Тарас Марухов в эфире «Ника ТВ» сообщил, что ведомство рекомендует жителям иметь тревожный чемоданчик.

Что в него входит?

  • Все важные документы,
  • Деньги,
  • Запас еды, которая долго не портится,
  • Необходимые лекарства и аптечка,
  • Средства гигиены,
  • Радиоприемник и батарейки к нему,
  • Фонарик,
  • Одноразовая посуда,
  • Сменное белье.

Для защиты вещей от влаги калужанам рекомендуют использовать вакуумные пакеты.

Как пояснил Тарас Марухов, вещи должны быть упакованы в легкую сумку или рюкзак, чтобы их можно было быстро взять при возникновении опасной ситуации.

В случае сигнала тревоги необходимо включить телевизор или радио, где можно узнать о причинах такого сигнала. Перед тем, как отправиться в укрытие, рекомендуется проверить соседей – на тот случай, если там кто-то не услышал сирену.

Тарус Марухов отметил, что информацию об укрытиях разместят на сайтах администраций и управляющих компаний. Подготовка укрытий должны быть завершена до 15 ноября.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.10.2022 21:28 0 9640
Тэги: общество мчс
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