Жителям Калужской области посоветовали собрать тревожный чемоданчик
На днях на пресс-конференции в калужском МЧС рассказали, что укрытия в Калуге рассчитаны на 1,3 миллиона человек. Также заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Калужской области Тарас Марухов в эфире «Ника ТВ» сообщил, что ведомство рекомендует жителям иметь тревожный чемоданчик.
Что в него входит?
- Все важные документы,
- Деньги,
- Запас еды, которая долго не портится,
- Необходимые лекарства и аптечка,
- Средства гигиены,
- Радиоприемник и батарейки к нему,
- Фонарик,
- Одноразовая посуда,
- Сменное белье.
Для защиты вещей от влаги калужанам рекомендуют использовать вакуумные пакеты.
Как пояснил Тарас Марухов, вещи должны быть упакованы в легкую сумку или рюкзак, чтобы их можно было быстро взять при возникновении опасной ситуации.
В случае сигнала тревоги необходимо включить телевизор или радио, где можно узнать о причинах такого сигнала. Перед тем, как отправиться в укрытие, рекомендуется проверить соседей – на тот случай, если там кто-то не услышал сирену.
Тарус Марухов отметил, что информацию об укрытиях разместят на сайтах администраций и управляющих компаний. Подготовка укрытий должны быть завершена до 15 ноября.
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