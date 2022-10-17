Жителям Калужской области посоветовали собрать тревожный чемоданчик

На днях на пресс-конференции в калужском МЧС рассказали, что укрытия в Калуге рассчитаны на 1,3 миллиона человек. Также заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Калужской области Тарас Марухов в эфире «Ника ТВ» сообщил, что ведомство рекомендует жителям иметь тревожный чемоданчик.

Что в него входит?

Все важные документы,

Деньги,

Запас еды, которая долго не портится,

Необходимые лекарства и аптечка,

Средства гигиены,

Радиоприемник и батарейки к нему,

Фонарик,

Одноразовая посуда,

Сменное белье.

Для защиты вещей от влаги калужанам рекомендуют использовать вакуумные пакеты.

Как пояснил Тарас Марухов, вещи должны быть упакованы в легкую сумку или рюкзак, чтобы их можно было быстро взять при возникновении опасной ситуации.

В случае сигнала тревоги необходимо включить телевизор или радио, где можно узнать о причинах такого сигнала. Перед тем, как отправиться в укрытие, рекомендуется проверить соседей – на тот случай, если там кто-то не услышал сирену.

Тарус Марухов отметил, что информацию об укрытиях разместят на сайтах администраций и управляющих компаний. Подготовка укрытий должны быть завершена до 15 ноября.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.