18 октября в Калуге открыли новый памятник Кирову

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 18 октября.

1812 - на границе Калужской и Московской губерний, на речке Чернишня в 8 км от Тарутина, произошло Тарутинское сражение, в ходе которого отряд французов под командованием маршала И.-Н. Мюрата (1767-1815) потерпел серьезное поражение. Это сражение стало для русских войск символом скорой победы над противником, своеобразным прологом, за которым последовала гибель армии Наполеона и завершение Отечественной войны 1812 года.



В Тарутинском сражении погиб Карл Федорович Багговут (16.09.1761-6.10.1812), генерал-лейтенант. Он родился в Норвегии, с 1781 года начал службу в русской армии. Командовал пехотным корпусом в 1-й Западной армии Барклая де Толли. Легендарный генерал награжден почти всеми российскими орденами того времени, был похоронен в некрополе Лаврентиева монастыря в Калуге.



В Тарутинском и Бородинском сражениях участвовал Моисей Иванович Карпенко (28.08.1775-4.08.1854), генерал-лейтенант, из дворян Калужской губернии. Родился в деревне Буриново Тарусского уезда, умер и похоронен здесь же. В конце XVIII века владел усадьбой Буриново.

1964 – комсомольцы Калуги провели общегородской субботник и на площади Социализма и разбили Сквер в честь полета космического корабля «Восход». Тогда же в честь этого события на глыбе розового гранита установили памятную доску.

1977 - на улице Кирова в сквере Ветеранов установления Советской власти в Калуге (это официальное название не прижилось среди калужан) открылся новый, теперь уже чугунный памятник Сергею Мироновичу Кирову. Авторы: московские скульпторы Г.Е.Архипов, Г.И.Гаврилов и Е.И.Кутырев. Предыдущий памятник Кирову простоял около 30 лет - он появился в 1947 году немного в другом месте.

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