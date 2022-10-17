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По понедельникам калужан будут угощать кофе и не только

Опубликовано: 17.10.2022 16:26 0 391
По понедельникам калужан будут угощать кофе и не только

Оператор Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и вновь запускает проект «Понедельники». В первый день недели абонентам доступны бесплатные кофе или гамбургер, скидки на поездки в такси, покупки в супермаркетах, заправку автомобиля, онлайн-курсы, билеты в театр, цирк, на концерты, а также бесплатный доступ к каталогам фильмов и книг. Партнерами проекта в этом году стали «Вкусно – и точка», Kassir.ru, Яндекс Заправки, Яндекс Go, Wink, «Перекресток», «Лента», «ЛитРес», Skillbox и другие компании.

Директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов рассказал: «Главными целями проекта стали забота и поддержка наших абонентов. Благодаря специальным программам, созданным в партнерстве с компаниями из других отраслей, мы предлагаем людям иначе взглянуть на рутинные вещи, превратив свои понедельники в приятные дни».

Предложение действует для всех абонентов оператора каждый понедельник с 17 октября по 21 ноября 2022 года. Чтобы получить подарок, необходимо активировать промокод в приложении «Мой Tele2», для получения доступа к контенту Wink и Skillbox – перейти по ссылке. Использовать код у партнера нужно именно в понедельник в период действия акции. Клиент может выбрать до трех подарков в неделю. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта ponedelniki.tele2.ru.

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Опубликовано: 17.10.2022 16:26 0 391
Тэги: новости компаний
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