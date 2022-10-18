Калужане открыли осенний интернет-сезон

Tele2 проанализировал, какие сервисы больше всего интересовали жителей с наступлением осени. Оказалось, что прогулки по городу калужане заменили на просмотр фильмов и видео со смартфонов – в непогожие дни экранное время у абонентов вырастало в среднем на час в сутки. А для максимального погружения в цифровую среду клиенты активно оснащали квартиры и домашним интернетом оператора – в сентябре число заявок на подключение конвергентного решения выросло на 30%.

С начала осени аналитики оператора зафиксировали снижение клиентского трафика на центральных и прогулочных улицах Калуги, а вместе с этим – увеличение экранного времени у пользователей. Так, период интернет-активности вырос в среднем на час в сутки в сравнении с августом. Особенно заметно это было в дни с дождливой погодой, которые стали характерны для первой и второй декад сентября.

Помимо мобильной связи, жителей региона интересовал также и домашний интернет, с помощью которого удобно настроить Smart TV и другие умные устройства, видеокамеры и системы для удаленной работы, учебы. В сентябре Tele2 отмечала рекордный рост спроса на сервис.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Мы обратили внимание, что с наступлением осени люди стали переходить в "цифру". Так, в Калужской области число подключений проводного доступа в Сеть выросло на треть, а чаще всего заявки на услугу отправляли наши абоненты из Калуги, Обнинска и Малоярославца. И это вполне объяснимо: комбо из мобильной связи, домашнего интернета и цифрового ТВ позволяет охватить разные сферы жизни клиентов. С быстрым 4G на смартфоне они будут онлайн как дома, так и за его пределами, а проводной доступ в Сеть поможет сделать комфортнее быт и досуг».

Еще один интересный факт: в сентябре больше всего дата-трафика калужане использовали для просмотра фильмов и видеороликов. А если говорить о жанрах кинематографа, то в онлайн-кинотеатре Wink, бесплатный доступ к которому открыт пользователям пакетных тарифов оператора, самыми популярными стали семейные, детективные и экшн-ленты.

Напомним, услуга «Домашний интернет» от оператора стала доступна жителям весной этого года. Запуск решения стал очередным этапом совместного проекта оператора с компанией «Ростелеком». В Калужской области стоимость сервиса на базовой скорости в 100 Мбит/сек составляет 100 рублей в месяц, а оформить заявку на подключение можно в несколько касаний через приложение «Мой Tele2».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.