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В Калуге открытие детской поликлиники перенесено на середину 2023 года

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 17.10.2022 15:17 2 962
В Калуге открытие детской поликлиники перенесено на середину 2023 года

В калужском микрорайоне Турынино не смогут до конца нынешнего года открыть новую детскую поликлинику. Хотя именно такие сроки называл весной городской голова Дмитрий Денисов. Ранее он же говорил про открытие до конца 2021 года. А в целом власти областной столицы обещают юным калужанам и их родителям поликлинику с 2015 года.

На данный момент в помещении на улице Советской, 79 еще не завершен капитальный ремонт.

- Новая детская поликлиника будет открыта. Сейчас проводятся необходимые процедуры для осуществления капремонта, - прокомментировали в понедельник, 17 октября, в министерстве здравоохранения Калужской области. - Ориентировочный срок открытия поликлиники - июнь следующего года.

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 17.10.2022 15:17 2 962
Тэги: общество здравоохранение
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