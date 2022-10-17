В Калуге класс в одной школе закрыли на карантин

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ в Калуге закрыт на карантин один класс в школе №51. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

В целом по городу заболеваемость за неделю снизилась на 14,3%.

Эпидемический порог в Калуге превышен на 61,6%.

В целом по области заболевших стало меньше на 11,7%.

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