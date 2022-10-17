В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 11,7%

За неделю, с 10 по 16 октября, в Калужской области врачи зафиксировали 7961 случай ОРВИ. Это на 11,7% меньше, чем за предыдущий период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Общий показатель заболеваемости остался выше эпидпорога на 8,9%. Пороговые значения превышены только у взрослых.

За минувшую неделю рост количества случаев ОРВИ наблюдался только среди дошкольников.

В больницы с ОРВИ попали 46 человек.

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