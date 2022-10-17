В Калуге выставили на продажу усадьбу XIX века

Управление экономики Калуги в понедельник, 17 октября, объявило о проведении конкурса по продаже усадьбы, расположенной на перекрестке улиц Баумана и Комарова.

Здание усадьбы было построено в середине XIX века, является объектом культурного наследия федерального значения.

По информации начальника управления по охране объектов культурного наследия Евгения Чудакова, в 1876 году дом принадлежал купчихе Александре Дьяконовой. После этого несколько раз менял владельцев. При советской власти был муниципализирован.

В последние годы усадьба заброшена, крыша и часть восточной стены обрушились. Нет перекрытий, полов, дверей и окон.

Стартовая цена помещений – 708 тысяч рублей. Новый владелец обязан будет в течение четырех лет провести ремонт и реставрацию.

Итоги конкурса собираются подвести в середине ноября.

Здание находится на въезде в город со стороны Гагаринского моста.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.