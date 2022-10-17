В Калуге пропал 26-летний мужчина

В понедельник, 17 октября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о поисках в Калуге 26-летнего Алексея Боровкова.

Мужчина пропал 15 октября.

По информации волонтеров, он отстает в развитии и нуждается в помощи.

Мужчина может также находиться в Кременках или Думиничах.

Опубликованы фото и приметы пропавшего:

Рост: 160 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: светло-русые.

Был одет: коричневая куртка, зеленые брюки, черные ботинки.

С собой: синий пакет.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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