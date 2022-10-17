В Калуге пропал 26-летний мужчина
В понедельник, 17 октября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о поисках в Калуге 26-летнего Алексея Боровкова.
Мужчина пропал 15 октября.
По информации волонтеров, он отстает в развитии и нуждается в помощи.
Мужчина может также находиться в Кременках или Думиничах.
Опубликованы фото и приметы пропавшего:
- Рост: 160 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: светло-русые.
- Был одет: коричневая куртка, зеленые брюки, черные ботинки.
- С собой: синий пакет.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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