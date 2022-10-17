Губернатор Калужской области призвал проводить мобилизацию без штурмовщины
Вопрос частичной мобилизации поднимался утром в понедельник, 17 октября, на заседании правительства Калужской области.
Губернатор Владислав Шапша попросил глав районных администраций обойтись без штурмовщины.
- Президент сказал, что в течение двух недель мероприятия по частичной мобилизации будут завершены, - заявил Шапша. - Прошу обратить на это внимание и так же, как и раньше, спокойно и по плану проводить эту работу.
Глава региона также напомнил, что 20 октября депутаты Заксобрания должны принять решение о выплате мобилизованным в Калужской области 100 тысяч рублей.
Ранее военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков заявлял, что в регионе призовут около 2500 человек.
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