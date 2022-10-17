В Калуге за неделю родились 80 детей

За неделю, с 10 по 15 октября, в Калуге появились на свет 80 детей. Среди них 37 мальчиков и 43 девочки, сообщили на выходных в городском загсе.

Среди редких имен новорожденных отмечены следующие: Герман, Платон, Мирон и Мелисса.

Также за минувшую неделю в Калуге сыграли 71 свадьбу.

Всего с начала года в Калуге родились 3192 ребенка, 2319 пар поженились.

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