В Калуге за неделю родились 80 детей
За неделю, с 10 по 15 октября, в Калуге появились на свет 80 детей. Среди них 37 мальчиков и 43 девочки, сообщили на выходных в городском загсе.
Среди редких имен новорожденных отмечены следующие: Герман, Платон, Мирон и Мелисса.
Также за минувшую неделю в Калуге сыграли 71 свадьбу.
Всего с начала года в Калуге родились 3192 ребенка, 2319 пар поженились.
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