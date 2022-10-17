Бюджет Калужской области на 2023 год запланирован с дефицитом в 3,2 миллиарда рублей

В понедельник, 17 октября, на заседании правительства Калужской области рассматривался проект бюджета области на 2023-2025 годы.

Как рассказала министр финансов Валентина Авдеева, с учетом всех источников доходы областного бюджета в 2023 году составят 72,1 миллиарда рублей, расходы - 75,3 миллиарда рублей. Дефицит бюджета - 3,2 миллиарда.

По сравнению с нынешним годом, сократятся как доходы, так и расходы. Напомним, на 2022 год доходы бюджета планировались в размере 73,8 миллиарда, расходы – 79,6 миллиарда рублей.

По итогам обсуждения губернатор Владислав Шапша заявил, что в непростых условиях удалось сформировать сбалансированный бюджет.

- Несмотря на то, что предприятия автомобилестроения пока находятся в простое, который приводит к выпадающим доходам, диверсификация экономики позволяет нам уверенно смотреть вперед, и видеть, что собственные доходы бюджета будут расти, - прокомментировал глава региона. - Может быть, меньшими темпами, чем в предыдущие годы, но, тем не менее, они будут увеличиваться.

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