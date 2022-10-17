Скульптуру «Поцелуй» установят в Калуге на Театральной площади
В среду, 19 октября, в сквере на Театральной площади в Калуге установят скульптуру «Поцелуй». Официальное открытие запланировано на 21 октября, сообщил главный архитектор города Алексей Комов.
Скульптуру изготовили за счет одного из банков.
Напомним, о памятнике поцелую в Калуге еще восемь лет назад говорил директор театра Александр Кривовичев.
Скульптуру целующихся мужчины и женщины изготовила Светлана Фарниева.
- Очень тихий, не кричащий, романтический образ молодости и любви, - заявил Алексей Комов.
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