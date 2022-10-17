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Ордена Мужества вручили родителям погибших калужан

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.10.2022 09:05 0 887
Ордена Мужества вручили родителям погибших калужан

Рядовой Роман Бойченко и матрос морской пехоты Никита Будник погибли в ходе специальной военной операции. 

14 октября ордена Мужества были вручены их родителям.

В церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, депутаты Городской Думы Андрей Иванов, Константин Сотсков и Сергей Бирин, заместитель командира Балтийской военно-морской базы капитан первого ранга Александр Избекский и настоятель кафедрального Свято-Георгиевского морского собора Балтийского флота архимандрит Софроний.

Юрий Моисеев высказал слова соболезнования родным и близким военнослужащих:

- На примере этих ребят понятно – нынешнее поколение отнюдь не потерянное, как кто-то пытался утверждать. Все лучшие патриотические традиции, которые были в них заложены родителями – гордость за свою страну, родные места – они сохранили в своих сердцах.  Здесь в зале присутствуют юнармейцы, они чуть моложе наших героев, такие примеры для них – не из книг или телевизора, а из реальной жизни: они также учились в калужских школах, воспитывались в тех же дворах, и выросли настоящими мужчинами и патриотами.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.10.2022 09:05 0 887
Тэги: городская дума
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