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В Калуге прошло заседание ТОС «Площадь Победы» и «Театральная площадь»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.10.2022 08:03 0 336
В Калуге прошло заседание ТОС «Площадь Победы» и «Театральная площадь»

14 октября состоялось заседание ТОС «Площадь Победы» и «Театральная площадь»

Председатель общин, первый заместитель председателя Городской Думы Александр Иванов рассказал о проделанной работе по ремонту и благоустройству.

Выполнен ямочный ремонт проездов и дворовых территорий в районе дома № 67 по улице Тульской, домов №47, №76 и № 78 по улице Кирова, домов №158 и №160 по улице Суворова.

Обрезка и опиловка деревьев проведена во дворах домов № 68 и № 98 по улице Кирова, дома № 3 по улице Николо-Козинской, дома № 10 по улице Максима Горького, дома № 20 по улице Энгельса, дома № 73 к.1 по улице Ленина и в детском саду «Аистёнок». Обрезка также будет проведена во дворе дома № 63 по улице Дзержинского и дома № 67 по улице Кирова. 

Работы по капитальному ремонту проведены в домах № 54 и № 92б по улице Кирова, доме № 46 по улице Московской, доме № 142 по улице Суворова и в доме № 40 по улице Энгельса. Отремонтирован фасад Дома детского творчества. 

Леерное ограждение установлено на детской площадке в районе дома № 14 по площади Победы.

Представители управления экономики сообщили о положительном решении вопроса с установкой скамейки возле магазина «Атак» на улице Маршала Жукова. Скамейка будет установлена в ноябре.

Специалисты рассказали членам ТОС о переходе на прямые платежи с МУП «Калугатеплосеть».

Зачастую управляющие компании перечисляют платежи на счета «Теплосети» с большой задержкой, а ряд недобросовестных УК накопили многомиллионные задолженности и не собираются их погашать. По-прежнему остро стоит проблема злостных неплательщиков, некоторые собственники задолжали МУП «Калугатеплосеть» порядка 500 тысяч рублей. Предприятием активно ведётся претензионная работа. 

- Это непростой процесс, для перехода на прямые расчёты требуется решение общего собрания собственников, но уже больше половины домов в Калуге приняли такое решение. Это позволяет убрать ненужных посредников и лишает недобросовестные управляющие компании возможности присвоить деньги жильцов. Вместе с тем нужны эффективные рычаги воздействия на злостных неплательщиков, – отметил Александр Иванов. 

На заседании были вручены подарки активным участникам конкурсов «Калуга в цвету» и «Дом образцового содержания». Творческие коллективы Дома детского творчества подготовили для членов ТОС концерт.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.10.2022 08:03 0 336
Тэги: городская дума
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