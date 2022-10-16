Родным калужских военных вручили посмертные награды

Как сообщили в субботу, 15 октября, в городской Управе Калуги, состоялась церемония вручения орденов Мужества родителям рядового Романа Бойченко и матроса-артиллериста морской пехоты Никиты Будника. Оба мужчины погибли в ходе специальной военной операции.

- Калужане разделяют горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты, - сказал городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - Все мы гордимся неоценимым вкладом земляков в общую победу. Низкий поклон Героям!

Руководители города вручили родителям бойцов государственные награды и почтили их память минутой молчания.

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