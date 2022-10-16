Владислав Шапша рассказал о достижениях Калужской области в дорожной сфере

В воскресенье, 16 октября, в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства.

По такому случаю губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о том, каких достижений в дорожной сфере в этом году достиг регион.

- Завершен важнейший инфраструктурный проект – строительство Калужской кольцевой дороги протяженностью 85 километров, - отметил Владислав Валерьевич. - Строятся и реконструируются мосты в Калуге, Боровском, Жуковском, Козельском, Людиновском, Малоярославецком и Мосальском районах.

Также губернатор отметил активную работу по ремонту региональных и муниципальных дорог. Так, за последние четыре года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Калужской области привели в порядок 840 километров трасс.

- Безусловно, предстоит сделать ещё много, - подчеркнул Шапша. - Для развития наших территорий, улучшения качества жизни людей, обеспечения безопасности. Развитие дорожного комплекса региона остаётся среди наших приоритетов.

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