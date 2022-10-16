Более 6300 звонков от жителей Калужской области поступило на горячую линию по частичной мобилизации
Как сообщили в субботу, 15 октября, в правительстве Калужской области, от жителей региона на горячую линию 122, которая была запущена 21 сентября, поступило свыше 6300 звонков.
- Служба по-прежнему работает по всех регионах страны, в нашей области – круглосуточно, и помогает решать вопросы, связанные с частичной мобилизацией, - напомнили в ведомстве.
Ранее, горячую линию по вопросам мобилизации открыла и калужская прокуратура. Звонки жителей принимаются круглосуточно по телефону 8-910-520-31-09.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!