Более 6300 звонков от жителей Калужской области поступило на горячую линию по частичной мобилизации

Как сообщили в субботу, 15 октября, в правительстве Калужской области, от жителей региона на горячую линию 122, которая была запущена 21 сентября, поступило свыше 6300 звонков.

- Служба по-прежнему работает по всех регионах страны, в нашей области – круглосуточно, и помогает решать вопросы, связанные с частичной мобилизацией, - напомнили в ведомстве.

Ранее, горячую линию по вопросам мобилизации открыла и калужская прокуратура. Звонки жителей принимаются круглосуточно по телефону 8-910-520-31-09.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.