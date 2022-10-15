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Председатель Законодательного Собрания Калужской области предложил призывать выходцев из Средней Азии

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.10.2022 10:01 0 190
Председатель Законодательного Собрания Калужской области предложил призывать выходцев из Средней Азии

Сегодня Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев в Твери принял участие в заседании Совета Законодателей ЦФО при полномочном представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе. 

 - Рассматривались два очень важных вопроса. Первый – это меры поддержки военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции и их семей. Второй – меры поддержки многодетных семей.

По первому вопросу я озвучил две инициативы. Первая касается призыва выходцев из Средней Азии, ставших гражданами РФ. Военкоматы пока этим не занимаются. Нужно указание руководства – министерства обороны РФ, чтобы эта работа пошла. Это предложение Совет поддержал.

Вторая инициатива – это введение курса начальной военной подготовки в программу средней школы. 

Заместитель полномочного представителя Президента в ЦФО Сергей Нештенко озвучил тезис, что по всем субъектам должны выровняться меры поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации. Они должны осуществляться из федерального бюджета, потому что когда в окопе встречаются люди из разных субъектов, не должно быть такой разницы в размере выплат, которая есть сегодня.

Что касается мер поддержки многодетных, то Калужская область в зеленой зоне, но расслабляться не надо. Огромная проблема – это обеспечение инфраструктурой земельных участков, которые мы предоставили в большом количестве для многодетных семей.

Стоит упомянуть проект закона, о котором говорили председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников и председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин. По их словам, когда поисковиками находится боец, и он опознается, родственники не могут провести его погребение в семейное захоронение, потому что нет соответствующих документов. Пробелы в законодательстве в этой части должны быть устранены, - рассказал он.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.10.2022 10:01 0 190
Тэги: законодательное собрание
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