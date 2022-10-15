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В Калужской области уменьшилось количество случаев рака груди

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.10.2022 13:55 0 284
В Калужской области уменьшилось количество случаев рака груди

В субботу, 15 октября, отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. По этому случаю Калугастат опубликовал данные по этому заболеванию в нашем регионе.

В 2021 году в Калужской области доля женщин, умерших от этого заболевания, составила 15,8% в общем числе умерших от злокачественных новообразований. В 2017 году, к примеру, было больше – 16,6%. 

За последние пять лет число умерших от рака груди калужанок уменьшилось на 11,2% - со 170 в год до 151.

По данным министерства здравоохранения Калужской области, в 2021 году рак молочной железы занимал первое место в структуре заболеваний женщин злокачественными новообразованиями – 21,1%.

За минувший год показатель первичной заболеваемости раком молочной железы в регионе составил 93,1 на 100 тысяч женщин. В 2017 году было 96,9.  

Максимальная заболеваемость отмечалась в возрастной группе женщин старше 65 лет.

В 2021 году под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом рак молочной железы были взяты на учет 499 женщин. Всего на конец 2021 года такой диагноз был у 6276 калужанок.

В Калугастате напомнили о необходимости регулярных обследований. Эффективность излечения от рака зависит от того, на какой стадии развития он находится. В 2021 году 73,7% заболеваний были диагностированы на I и II стадиях.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.10.2022 13:55 0 284
Тэги: общество здравоохранение
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