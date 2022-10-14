В Калужской области поддержат местных производителей продуктов

Тему поддержки местных производителей продовольствия обсуждали в минувшую среду в Ферзиковском районе на круглом столе, который был проведен в рамках партийного проекта «Выбирай своё». Об этом рассказал депутат законодательного Собрания Калужской области Сослан Такаев.

- Целью проекта была реализация местных товаропроизводителей местным учреждениям, мониторинга действующих предприятий и емкости продуктового рынка, - пояснил Такаев. - На данное мероприятие, с визитом для обсуждения этой темы, приехала моя коллега Елена Лошакова совместно с Алексеем Волковым и Сергеем Тереховым.

Депутат предложил закупать картофель, молочную продукцию и мясо у местных производителей.

- Готов полностью обеспечить все учебно-образовательные учреждения необходимыми продуктами, произведенными на территории района! – подчеркнул Такаев.

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