В Калужской области траты жителей на продукты выросли на 6,6%

В первой половине октября жители Калужской области стали тратить на продукты на 6,6% больше, чем за аналогичный период сентября. В пятницу об этом сообщили в пресс-службе правительства.

На капусту потрачено на 27,5% больше денег, на огурцы и помидоры – на 25%, на крупы – на 22%.

При этом на 11,4% уменьшились расходы на другие овощи, если не считать картофель.

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