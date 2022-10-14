Вручены награды победителям «Калужского бренда»
На этой неделе 16-й год подряд издательский дом «Комсомольская правда – Калуга» вручил премию «Калужский бренд» лучшим предприятиям и организациям региона.
За время своего существования проект зарекомендовал себя, как один из лучших в области в поддержки и развития калужского бизнеса.
В течение года сотрудники редакции опрашивали жителей областного центра на улицах города и на сайте www.kp40.ru , задавая им один вопрос: «Какое предприятие вы считаете калужским брендом?» Ответы, как обычно, были самыми разными. Назывались десятки компаний из различных сфер. И вот те из них, которые набрали наибольшее количество голосов калужан, собрались в среду, 13 октября, в зале отеля «Амбассадор Калуга».
В этом году калужане выбирали 55 победителей из восьми сфер деятельности:
- «Страховые и банковские услуги»,
- «Предприятия промышленной сферы»,
- «Новые бренды Калужского региона»,
- «Услуги в сфере образования и культуры»,
- «Услуги в сфере ЖКХ»,
- «Услуги в сфере здравоохранения»,
- «Пищевая и перерабатывающая промышленность»,
- «Сельское хозяйство»,
- «Сфера услуг и торговли».
Публикуем список победителей:
- «Газэнергобанк»,
- Калужский филиал «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»,
- Операционный офис «Калужский» банка «Россия»,
- «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»),
- Кроношпан Калуга,
- Компания Листон,
- Калужские термы,
- «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»,
- «35-й Механический завод»,
- Завод «Калугапутьмаш»,
- Полотняно-Заводская бумажная мануфактура,
- Калуга Тисиз,
- Первый завод,
- УграКерам,
- Полигон ЖБЦ,
- Агрисовгаз,
- ГБУК КО «Калужский областной драматический театр»,
- «Калужский театр юного зрителя»,
- Калужский филиал «МГЭУ»,
- Калужский филиал «Финансового университета при Правительстве Российской Федерации»,
- Управляющая организация ООО «Развитие Региона»,
- «Калужская сбытовая компания»,
- «Калугаоблводоканал»,
- Калужский областной клинический онкологический диспансер»,
- Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» (Отделение медицинской косметологии «ИМИДЖ»),
- «Калужская областная стоматологическая поликлиника,
- Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД,
- Региональный центр скорой медицинской помощи,
- «Клиника «ЗДОРОВьЯ»,
- Калужская клиника БОЛИ,
- Медицинский центр «Медикпро»,
- Эндохирургический центр,
- Медицинский центр «Астро»,
- Клиника доктора Фомина. Калуга,
- Медицинский центр «Теорема Мед»,
- Стоматолог,
- Стоматология Нью Смайл»,
- Клиника доктора Северинова,
- Стоматология «АКлиник»,
- Медицинский центр «Калужанин»,
- Калужский ликероводочный завод Кристалл,
- «Агрофирма Оптина»,
- ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуга (торговая марка «Калужский хлебокомбинат»),
- Русский продукт,
- ОАО «Хлебокомбинат» г. Обнинск (торговая марка «Обнинский хлеб»),
- Сеть магазинов «Ферма»,
- Технический Центр «Агрит»,
- Сельхозпредприятие «Аврора»,
- Фермерское хозяйство Варваренки,
- Студия красоты Светланы Тальяновой,
- FITSERVICE Калуга,
- Торговый Центр «Новый дом»,
- Торговый квартал,
- Отель Велнам Эко Спа,
- Амбассадор отель.
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