Вручены награды победителям «Калужского бренда»

На этой неделе 16-й год подряд издательский дом «Комсомольская правда – Калуга» вручил премию «Калужский бренд» лучшим предприятиям и организациям региона.

За время своего существования проект зарекомендовал себя, как один из лучших в области в поддержки и развития калужского бизнеса.

В течение года сотрудники редакции опрашивали жителей областного центра на улицах города и на сайте www.kp40.ru , задавая им один вопрос: «Какое предприятие вы считаете калужским брендом?» Ответы, как обычно, были самыми разными. Назывались десятки компаний из различных сфер. И вот те из них, которые набрали наибольшее количество голосов калужан, собрались в среду, 13 октября, в зале отеля «Амбассадор Калуга».

В этом году калужане выбирали 55 победителей из восьми сфер деятельности:

«Страховые и банковские услуги»,

«Предприятия промышленной сферы»,

«Новые бренды Калужского региона»,

«Услуги в сфере образования и культуры»,

«Услуги в сфере ЖКХ»,

«Услуги в сфере здравоохранения»,

«Пищевая и перерабатывающая промышленность»,

«Сельское хозяйство»,

«Сфера услуг и торговли».

Публикуем список победителей:

«Газэнергобанк»,

Калужский филиал «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»,

Операционный офис «Калужский» банка «Россия»,

«Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»),

Кроношпан Калуга,

Компания Листон,

Калужские термы,

«Калужский приборостроительный завод «Тайфун»,

«35-й Механический завод»,

Завод «Калугапутьмаш»,

Полотняно-Заводская бумажная мануфактура,

Калуга Тисиз,

Первый завод,

УграКерам,

Полигон ЖБЦ,

Агрисовгаз,

ГБУК КО «Калужский областной драматический театр»,

«Калужский театр юного зрителя»,

Калужский филиал «МГЭУ»,

Калужский филиал «Финансового университета при Правительстве Российской Федерации»,

Управляющая организация ООО «Развитие Региона»,

«Калужская сбытовая компания»,

«Калугаоблводоканал»,

Калужский областной клинический онкологический диспансер»,

Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» (Отделение медицинской косметологии «ИМИДЖ»),

«Калужская областная стоматологическая поликлиника,

Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД,

Региональный центр скорой медицинской помощи,

«Клиника «ЗДОРОВьЯ»,

Калужская клиника БОЛИ,

Медицинский центр «Медикпро»,

Эндохирургический центр,

Медицинский центр «Астро»,

Клиника доктора Фомина. Калуга,

Медицинский центр «Теорема Мед»,

Стоматолог,

Стоматология Нью Смайл»,

Клиника доктора Северинова,

Стоматология «АКлиник»,

Медицинский центр «Калужанин»,

Калужский ликероводочный завод Кристалл,

«Агрофирма Оптина»,

ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуга (торговая марка «Калужский хлебокомбинат»),

Русский продукт,

ОАО «Хлебокомбинат» г. Обнинск (торговая марка «Обнинский хлеб»),

Сеть магазинов «Ферма»,

Технический Центр «Агрит»,

Сельхозпредприятие «Аврора»,

Фермерское хозяйство Варваренки,

Студия красоты Светланы Тальяновой,

FITSERVICE Калуга,

Торговый Центр «Новый дом»,

Торговый квартал,

Отель Велнам Эко Спа,

Амбассадор отель.

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