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Вручены награды победителям «Калужского бренда»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2022 14:03 0 292
Вручены награды победителям «Калужского бренда»

На этой неделе 16-й год подряд издательский дом «Комсомольская правда – Калуга» вручил премию «Калужский бренд» лучшим предприятиям и организациям региона.

За время своего существования проект зарекомендовал себя, как один из лучших в области в поддержки и развития калужского бизнеса.

В течение года сотрудники редакции опрашивали жителей областного центра на улицах города и на сайте www.kp40.ru , задавая им один вопрос: «Какое предприятие вы считаете калужским брендом?» Ответы, как обычно, были самыми разными. Назывались десятки компаний из различных сфер. И вот те из них, которые набрали наибольшее количество голосов калужан, собрались в среду, 13 октября, в зале отеля «Амбассадор Калуга».

В этом году калужане выбирали 55 победителей из восьми сфер деятельности: 

  • «Страховые и банковские услуги»,
  • «Предприятия промышленной сферы»,
  • «Новые бренды Калужского региона»,
  • «Услуги в сфере образования и культуры»,
  • «Услуги в сфере ЖКХ»,
  • «Услуги в сфере здравоохранения»,
  • «Пищевая и перерабатывающая промышленность»,
  • «Сельское хозяйство»,
  • «Сфера услуг и торговли».

Публикуем список победителей:

  • «Газэнергобанк»,
  • Калужский филиал «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»,
  • Операционный офис «Калужский» банка «Россия»,
  • «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»),
  • Кроношпан Калуга,
  • Компания Листон,
  • Калужские термы,
  • «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»,
  • «35-й Механический завод»,
  • Завод «Калугапутьмаш»,
  • Полотняно-Заводская бумажная мануфактура,
  • Калуга Тисиз,
  • Первый завод, 
  • УграКерам,
  • Полигон ЖБЦ,
  • Агрисовгаз,
  • ГБУК КО «Калужский областной драматический театр»,
  • «Калужский театр юного зрителя»,
  • Калужский филиал «МГЭУ»,
  • Калужский филиал «Финансового университета при Правительстве Российской Федерации»,
  • Управляющая организация ООО «Развитие Региона»,
  • «Калужская сбытовая компания»,
  • «Калугаоблводоканал»,
  • Калужский областной клинический онкологический диспансер»,
  • Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер»  (Отделение медицинской косметологии «ИМИДЖ»),
  • «Калужская областная стоматологическая поликлиника,
  • Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД,
  • Региональный центр скорой медицинской помощи,
  • «Клиника «ЗДОРОВьЯ»,
  • Калужская клиника БОЛИ,
  • Медицинский центр «Медикпро»,
  • Эндохирургический центр,
  • Медицинский центр «Астро»,
  • Клиника доктора Фомина. Калуга,
  • Медицинский центр «Теорема Мед»,
  • Стоматолог,
  • Стоматология Нью Смайл»,
  • Клиника доктора Северинова,
  • Стоматология «АКлиник»,
  • Медицинский центр «Калужанин»,
  • Калужский ликероводочный завод Кристалл,
  • «Агрофирма Оптина»,
  • ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуга (торговая марка «Калужский хлебокомбинат»),
  • Русский продукт,
  • ОАО «Хлебокомбинат» г. Обнинск (торговая марка «Обнинский хлеб»),
  • Сеть магазинов «Ферма»,
  • Технический Центр «Агрит»,
  • Сельхозпредприятие «Аврора»,
  • Фермерское хозяйство Варваренки,
  • Студия красоты Светланы Тальяновой,
  • FITSERVICE Калуга,
  • Торговый Центр «Новый дом»,
  • Торговый квартал,
  • Отель Велнам Эко Спа,
  • Амбассадор отель.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2022 14:03 0 292
Тэги: общество
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