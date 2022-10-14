В Калуге бомбоубежища рассчитаны на 1,3 миллиона человек

В Калуге укрытия и бомбоубежища способны вместить до 1,3 миллиона человек. Об этом в четверг, 13 октября, на пресс-конференции в ГУ МЧС по Калужской области рассказал ведущий специалист отдела по гражданской обороне городской управы Калуги Юрий Береза.

- Статистически их вместимость перекрывает численность населения Калуги более чем в три раза, - пояснил он. - Один миллион триста тысяч человек могут вместить в себя простейшие укрытия, при населении Калуги около 335 тысяч человек. Количество укрытий настолько велико, что независимо от времени суток и места нахождения граждан, в любой точке города можно будет укрыться при необходимости.

Начальник отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической, медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения регионального ГУ МЧС Тарас Марухов в свою очередь пояснил, что к укрытиям относятся подвалы и цокольные этажи зданий, гаражи, складские помещения, расположенные в отдельно стоящих зданиях и подвальных этажах зданий, в том числе в торговых и развлекательных центрах.

- Это объекты двойного назначения – в мирное время они служат гражданским целям, а в особый период в них могут укрыться наши граждане, - рассказал представитель МЧС.

В то же время в министерстве заявили, что не любой подвал подойдет для укрытия. Высота потолка в нем должна быть не менее 1,7 метра, на каждого человека должно приходится не менее 0,6 квадратного метра площади.

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