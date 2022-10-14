Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Мобилизация История Калуги Статьи

В Калуге бомбоубежища рассчитаны на 1,3 миллиона человек

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2022 09:47 2 1751
В Калуге бомбоубежища рассчитаны на 1,3 миллиона человек

В Калуге укрытия и бомбоубежища способны вместить до 1,3 миллиона человек. Об этом в четверг, 13 октября, на пресс-конференции в ГУ МЧС по Калужской области рассказал ведущий специалист отдела по гражданской обороне городской управы Калуги Юрий Береза.

- Статистически их вместимость перекрывает численность населения Калуги более чем в три раза, - пояснил он. - Один миллион триста тысяч человек могут вместить в себя простейшие укрытия, при населении Калуги около 335 тысяч человек. Количество укрытий настолько велико, что независимо от времени суток и места нахождения граждан, в любой точке города можно будет укрыться при необходимости.

Начальник отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической, медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения регионального ГУ МЧС Тарас Марухов в свою очередь пояснил, что к укрытиям относятся подвалы и цокольные этажи зданий, гаражи, складские помещения, расположенные в отдельно стоящих зданиях и подвальных этажах зданий, в том числе в торговых и развлекательных центрах. 

- Это объекты двойного назначения – в мирное время они служат гражданским целям, а в особый период в них могут укрыться наши граждане, - рассказал представитель МЧС.

В то же время в министерстве заявили, что не любой подвал подойдет для укрытия. Высота потолка в нем должна быть не менее 1,7 метра, на каждого человека должно приходится не менее 0,6 квадратного метра площади.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2022 09:47 2 1751
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
ТОП-3 профессии с удаленной работой без опыта
Иммиграция с помощью Public Investments Solutions – Отзывы о репатриации
ТОП-5 правил при оформлении займа

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru