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Наш аудио-ТОП: В небе сбили неопознанный беспилотник, саперы проверили детский сад и две школы, мужчина разбился насмерть при падении с Каменного моста

Ирина Будникова
Опубликовано: 14.10.2022 10:00 0 242
Наш аудио-ТОП: В небе сбили неопознанный беспилотник, саперы проверили детский сад и две школы, мужчина разбился насмерть при падении с Каменного моста

Продолжаем наш традиционный аудиообзор новостей прошедшей недели и в пятницу, 14 октября, публикуем эпизод №6 подкаста "PROнеделю". В одном аудиофайле мы собрали самые яркие, интересные, запоминающиеся, волнующие, смешные, страшные и другие не оставляющие равнодушными новости за последние 7 дней.

Сегодня в выпуске:

  1. В небе над Калужской областью сбили неопознанный беспилотник
  2. В Калуге саперы проверяли детский сад и две школы
  3. Мужчина упал с Каменного моста и разбился насмерть
  4. Восьмиклассник ударил электрошокером двоих шестиклассников
  5. Калужанин собирает подписи за запрет громкой музыки в автомобилях
  6. Жителю поселка Воротынск исполнилось 100 лет.

Приятного прослушивания.

 

 

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Ирина Будникова
Опубликовано: 14.10.2022 10:00 0 242
Тэги: новости обзор подкаст proнеделю
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