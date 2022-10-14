Наш аудио-ТОП: В небе сбили неопознанный беспилотник, саперы проверили детский сад и две школы, мужчина разбился насмерть при падении с Каменного моста

Продолжаем наш традиционный аудиообзор новостей прошедшей недели и в пятницу, 14 октября, публикуем эпизод №6 подкаста "PROнеделю". В одном аудиофайле мы собрали самые яркие, интересные, запоминающиеся, волнующие, смешные, страшные и другие не оставляющие равнодушными новости за последние 7 дней.

Сегодня в выпуске:

В небе над Калужской областью сбили неопознанный беспилотник В Калуге саперы проверяли детский сад и две школы Мужчина упал с Каменного моста и разбился насмерть Восьмиклассник ударил электрошокером двоих шестиклассников Калужанин собирает подписи за запрет громкой музыки в автомобилях Жителю поселка Воротынск исполнилось 100 лет.

Приятного прослушивания.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.