В Калужской области за неделю больше всего подорожали помидоры, колбаса и сосиски

За неделю, с 3 по 10 октября, в Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В четверг об этом сообщили в Калугастате.

Больше всего подорожали помидоры – на 29%. Колбаса полукопченая и варено-копченая прибавила в цене 15%, сосиски и сардельки – 12,9%, огурцы – 6,7%, бананы – 5,8%.

В то же время за семь дней гречка подешевела на 6,2%, макароны – на 5,4%, подсолнечное масло – на 4,9%, пшеничная мука – на 4,3%.

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